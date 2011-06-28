Молодой водитель, сбивший велосипедиста насмерть, предстанет перед судом в Петербурге

После ДТП обвиняемый скрылся.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего уроженца Омской области, которому вменяют п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в декабре 2025 года фигурант, управляя автомобилем Lada на Московском проспекте, превысил допустимую скорость движения. Водитель не выдержал боковой интервал и сбил 59-летнего велосипедиста. В результате мужчина скончался в медицинском учреждении. После ДТП обвиняемый скрылся.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Geely сбил насмерть двух пешеходов в Ленобласти. Управлявший иномаркой доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Piter.TV