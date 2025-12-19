Умер актер из "Секретных материалов" Скотт Хайлендс

Известность ему принесла роль детектива в драме "Ночная жара".

Канадский актер из сериалов "Сверхъестественное" и "Секретные материалы" Скотт Хайлендс умер в возрасте 83-х лет. О его смерти сообщил сын Люк Хайлендс, написало издание Mirror.

Сын актера подчеркнул, что его семье сложно осознать утрату, для них отец был вечным героем и лучшим другом.

До прихода в кино Хайлендс играл в театре. В 1969 году состоялся его дебют на экране в фильме "Папа отправился на охоту". Затем были картины "Операция „Снафу"", "Поток", "Землетрясение", "Горько-сладкая любовь". Также американским зрителям он запомнился свои участием в телепроектах "Грифф", "Кунг-фу", "Волшебник", "Чудо-женщина", "Полицейская история", "Уолтоны" и "Харты".

Позже актер снимался в фильме "В поисках убийцы", сериалах "C.S.I.: Место преступления", "Секретные материалы" и "Сверхъестественное". В 2017 году его пригласили на роль отчима агента Глории Бергл в третьем сезоне "Фарго".

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)