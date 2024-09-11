Захарова – о дебатах: неважно, кто победил, до айсберга осталось 15 минут

В МИД РФ сравнили происходящее в США с гибелью на "Титанике".

Неважно, кто победил в телевизионных дебатах между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, если "до айсберга осталось 15 минут". Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница прокомментировала выступление политиков из Вашингтона. Она призвала посмотреть на картину шире. В качестве примера гостья шоу привела ситуацию, которая произошла с мощным, раскрученным, очень дорогом корабле "Титанике", на борту которого находились люди, достигшие значительных высот в обществе. Если бы на борту морского судна проходил матч между двумя известными борцами, то было бы неважным, кто из них одержал победу, так как сейчас все знают о том, что у всех людей на этом корабле осталось не так много времени из-за столкновения с айсбергом. Дипломат отметила, что смысла определять победителя в дебатах между Трампом и Харрис нет, так как сама постановка вопроса "диковата".

Это имеет значение? Возможно, если бы кто-то подразумевал, что один из них ворвется в рубку, крутанет штурвал в другую сторону, найдет какие-то карты, сделает что-то, проверит шлюпки. Произойдет какое-то чудо. Но ведь так и было. Понимаете? А кто лучше спел, кто лучше станцевал? А какое блюдо было вкуснее на том самом "Титанике" за 15 минут до? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ убеждена, что то, что происходит в США, – это "признак апокалиптичности". Она добавила, что весь остальной мир занимается "как раз-таки спасением".

Захарова: ни одно действие США против российских СМИ не останется без ответа.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik