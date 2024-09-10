Захарова: ни одно действие США против российских СМИ не останется без ответа

В МИД РФ напомнили об ужесточении работы журналистов в США.

Вашингтон должен понимать, что каждое его действие против России и ее средств массовой информации получит реакцию со стороны Москвы. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам в РФ Мария Захарова в эфире проекта "Соловьев Live". Чиновница указала журналисту Владимиру Соловьеву о том, что руководство страны правильно вчитывается во все то, что принято властями США. По м нению гостьи программы, в Белом доме совершают удар не только по РФ, так как их основной целью стали собственные граждане, включая журналистов и общественных деятелей.

Американская страна после того, как озвучила рестрикции, очередной поход против российских СМИ, тут же начала давать сигналы о том, чтобы ответные меры не были настолько ответными и чтобы мы правильно вчитались.... как бы, чтобы не получилось, что мы бы тоже ответили им больно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что ранее Министерство финансов США объявило, что вводит санкционное давление в отношении главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, а также двух ее заместителей. Дополнительно Госдепартамент США ужесточает правила работы в стране сотрудников медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, "ТВ-Новости", Ruptly и Sputnik.

Захарова назвала ситуацию с Дмитрием Саймсом показательным процессом в США.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live