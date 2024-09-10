Захарова назвала ситуацию с Дмитрием Саймсом показательным процессом в США

В МИД РФ напомнили о политических гонениях на журналистов в США.

В российском министерстве по иностранным делам прокомментировали ситуацию с политологом Дмитрием Саймсом, которому власти в Вашингтоне предъявили обвинения в нарушении американского санкционного давления, назвав происходящее показательным процессом. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам в РФ Мария Захарова в эфире проекта "Соловьев Live".

То, что делается с Дмитрием Саймсом, с его недвижимостью, с его родственниками, с его реноме, на территории США, это в худшем смысле показательный процесс. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат также указала журналисту Владимиру Соловьеву на то, что в Белом доме должны понимать, что каждое действие, направленное против России и ее средств массовой информации, получит ответ.

Захарова прокомментировала атаку БПЛА в Раменском.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live