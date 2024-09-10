Захарова прокомментировала атаку БПЛА в Раменском

В МИД РФ оценили действия ВСУ в отношении Московской области.

Желание к осуществлению террористической деятельности у украинских властей по мере того, как ослабевают позиции армии киевского режима в противостоянии с российской армией на Донбассе. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства по иностранным делам в РФ Мария Захарова в эфире проекта "Соловьев Live". Такой комментарий дипломат дала журналисту Владимиру Соловьеву после удара беспилотника по подмосковному Раменскому. Гостья программы выразила поддержку людям, попавшим под удар. Она пояснила, что внешнеполитическое ведомство страны прокомментирует случившееся, а также будет проведена работа по вопросу в международных организациях.

Чем слабее позиции "на земле" у киевского режима, несмотря на ту массированную поддержку деньгами, вооружением, тем больше будет желание вот такого звериного, как они считают, мщения, а на самом деле преступной террористической деятельности. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что губернатор Московской области Андрей Воробьев уведомил в социальных сетях о том, что силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки дрона ВСУ повреждения получили два многоквартирных дома.В многоэтажном здании на Спортивном проезде загорелись квартиры, расположенные на 11-м и 12-м этажах. Также в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже.Жертвой трагедии стала 46-летняя женщина. Еще три человека пострадали.

Захарова осудила западные санкции против КНДР.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live