Коллективный Запад, инициируя бессрочное санкционное давление против Северной Кореи, слукавил и обманул мировое сообщество. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, выступая на профильной сессии "Евразийское пространство: цивилизационные и геополитические вызовы и перспективы". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Чиновница заметила, что ограничения и запреты в отношени Пхеньяна введены как "бессрочные".
Ведь Запад опять обманул, слукавил, опять заставил мировое сообщество себе поверить, говоря тогда о том, что это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность, не допустить терминального развития событий в регионе.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что сейчас общественности видно, что санкции были направлены против людей, а принцип "бессрочности" решения против КНДР предполагает, что пересмотреть это постановление можно, только проведя повторное голосование в Совете Безопасности ООН.
Захарова заявила, что Запад внедряет в АТР псевдообъединения "натовского толка".
Фото и видео: ВЭФ 2024
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