В МИД РФ указали на работу п линии ООН.

Коллективный Запад, инициируя бессрочное санкционное давление против Северной Кореи, слукавил и обманул мировое сообщество. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, выступая на профильной сессии "Евразийское пространство: цивилизационные и геополитические вызовы и перспективы". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Чиновница заметила, что ограничения и запреты в отношени Пхеньяна введены как "бессрочные".

Ведь Запад опять обманул, слукавил, опять заставил мировое сообщество себе поверить, говоря тогда о том, что это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность, не допустить терминального развития событий в регионе. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что сейчас общественности видно, что санкции были направлены против людей, а принцип "бессрочности" решения против КНДР предполагает, что пересмотреть это постановление можно, только проведя повторное голосование в Совете Безопасности ООН.

Захарова заявила, что Запад внедряет в АТР псевдообъединения "натовского толка".

Фото и видео: ВЭФ 2024