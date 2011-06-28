В МИД РФ указали на появление в Евразии агрессивных объединений, таких как QUAD и AUKUS.

Коллективный Запад внедряет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) псевдообъединения агрессивного натовского характера для контроля всего региона Евразии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, выступая на профильной сессии "Евразийское пространство: цивилизационные и геополитические вызовы и перспективы". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Чиновница указала участникам встречи на мысли политолога из США Николаса Спикмэна, опубликованные в одном из журналов накануне Второй мировой войны. В тексте шла речь о том, что Евразию будет контролировать тот, кто контролирует прибрежные государства континента - Европу прежде всего, а также прибрежные государства Азии.

Появились чуждые объединения типа QUAD, типа AUKUS, которые имеют в своей сути именно претензию на морское господство, претендуют в том числе и на подводный мир, но не с точки зрения его освоения, как это делал Кусто, а с точки зрения использования атомных подлодок. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что Запад сейчас готов даже взрывать гражданские инфраструктурные проекты типа "Северного потока", а теперь стремится взять под свой контроль и Восточный фланг Европы. Ради достижения такой цели на геополитической арене внедряются псевдомирные объединения. Официально они заявлены как сохраняющие безопасность, но на самом деле лишь усиливают агрессию.

Захарова прокомментировала действия Парижа в отношении Дурова.