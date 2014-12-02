Захарова прокомментировала действия Парижа в отношении Дурова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала действия Парижа в отношении основателя Telegram Павла Дурова. Об этом она заявила в интервью "РИА Новости".
По словам дипломата, весь мир был шокирован "телодвижениями" французских властей по поимке предпринимателя. Она подчеркнула, что президент Франции Эммануэль мог не осознать масштаб бедствия в исполнении "специалистов по демократии".
Ранее Захарова заявила, что ИИ может стать для мира объединяющим фактором.
Видео: Telegram / РИА Новости
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