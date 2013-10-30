В МИД РФ прокомментировали западную политику по развитию технологий.

Искусственный интеллект (ИИ) может стать объединяющим фактором для мировой общественности, поэтому важно, чтобы коллективный Запад обеспечил доступ к более справедливому распределению благ для дальнейшего развития технологий. соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, выступая на профильной сессии "ИИ-поворот в международных отношениях: сфера противостояния или сотрудничества?". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Дипломат объяснила участникам встречи, что наиболее ярким проявлением выражения общей воли у Глобального Юга является принятие во Всемирной организации резолюции по ИИ и расширении международного сотрудничества в сфере наращивания потенциала.

Безусловно, распространение и внедрение технологий ИИ неизбежно, очевидно, и никто не собирается с этим спорить. Но происходящий в наши дни поворот в этой сфере все-таки должен стать выигрышным для всего мира, а не для узкой группы стран. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ призвали сформировать технологическую основу для подлинно суверенного искусственного интеллекта. Для этого требуется создать основу на элементной базе, а также на национальном программном обеспечении, отражющем традиционные ценности мирового большинства.

Захарова: Зеленский искажает позицию Индии.

Фото и видео: ВЭФ 2024