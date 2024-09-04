В МИД России прокомментировали предложение к Нарендре Моди со стороны Киева.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский искажает позицию властей в Нью-Дели, предлагая провести мирную конференцию по урегулированию регионального кризиса в Индии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, которая выступила на брифинге перед журналистами на полях Восточного экономического форума, организованного во Владивостоке. Таким образом чиновница прокомментировала инициативу политика, которую он огласил перед премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

То, что не может понять Зеленский. Суть позиции Индии заключается в том, что решение о месте и времени запуска мирных переговоров является прерогативой двух сторон конфликта. Я прекрасно понимаю, зачем искажаются итоги переговоров, встреч, которые имели место в Киеве. Потому что им нужно было выдать свое прочтение. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В России ценят и знают стремление премьер-министра Индии внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта. Мария захарова выразила Нью-Дели благодарность за взвешенную позицию по по вопросу.

Захарова: Финляндия продолжает политизацию ситуации на границе с РФ.

Фото и видео: МИД России