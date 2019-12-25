Сергей Беляев объяснил иностранным коллегам, что доказательств причастности России к инцидентам в ЕС нет.

Российский посол Сергей Беляев был вызван в четверг, 26 ноября, в шведское министерство по иностранным делам для выражения ему демарша в связи с обвинениями в адрес Москвы в якобы нарушении воздушного польского пространства и предполагаемых провокациях на территории Дании. Соответствующими данными поделились отечественные представители внешнеполитической службы в Стокгольме. В РФ напомнили западным коллегам со своей стороны о том, что наша страна не совершает ударов по территории стран-членов Евросоюза.

Никаких убедительных доказательств причастности РФ ни к нарушению границ польского воздушного пространства, ни к какой-либо противоправной деятельности на датской территории представлено не было. комментарий дипломатического представительства РФ в Стокгольме

Svenska Dagbladet: Швеция снимет знаки из-за изображения, похожего на танк СССР.

Фото: Piter.tv