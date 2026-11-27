Глава России рассказала о том, как должны развиваться современные технологии.

Для всех операционных систем (ОС), действующих на мобильных устройствах на российской территории, государству необходимо предусмотреть "окно выбора" приложений с искусственным интеллектом (ИИ). Соответствующий комментарий сделал глава страны Владимир Путин, выступая на конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). Политический лидер добавил, что речь идет, в частности, об отечественных решениях.

То есть у гражданина будет не единственное предустановленное приложение с искусственным интеллектом, причем зарубежное, а он сможет выбирать, какой моделью и ИИ-агентом, в том числе отечественной компании, воспользоваться. Владимир Путин, президент РФ

Российский президент заметил, что от властей требуется сформировать экономическую основу для инвестиций в модели суверенного ИИ через создание условий для их ускоренного повсеместного внедрения. Владимир Путин заметил, что федеральное правительство должно предложить дополнительные решения для граждан, в том числе на законодательном уровне. При этом компании и органы власти должны обеспечить клиентам постоянную обратную связь с разработчиками для того, чтобы успешно наращивать качество и возможности суверенных моделей ИИ.

Путин поручил подготовить план строительства дата-центров в угольных регионах.

Фото: официальный сайт президента России