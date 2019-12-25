Победитель лотереи решил потратить средства на ремонт в ванной.

Житель Санкт-Петербурга стал обладателем крупного выигрыша в 5 миллионов рублей. Свою удачу мужчина связал с датами рождения близких людей, сообщили в пресс-службе оператора всероссийских гослотерей "Национальная Лотерея".

Петербуржец давно участвует в лотереях, но таких крупных выигрышей не было. Поэтому, когда ему сообщили радостную новость, он не сразу поверил в свою удачу.

Секретом выбора чисел для счастливого билета мужчина назвал даты рождения родных и близких. Именно они легли в основу комбинации и помогли петербуржцу выиграть. Свой выигрыш житель Петербурга планирует потратить на ремонт в ванной комнате, а также выделить часть средств на заботу о здоровье.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге пенсионер выиграл в лотерее 10 млн рублей благодаря забытому билету.

Фото: Pxhere.com