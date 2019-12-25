Россиянка выиграла в лотерею 15 млн рублей благодаря коту с огурцами

На счастливом билете был изображен кот с огуречной маской на глазах.

Жительница Мордовии сорвала куш в моментальной лотерее "Лапки удачи". Женщина выиграла 15 млн рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Национальной Лотереи".

По словам победительницы, она выбрала спонтанно билеты с котами, которые ей очень понравились. Крупный выигрыш принес билет с изображением кота в огуречной маске на глазах.

Оператор лотерей рассказал, что женщина не первый раз участвует в моментальных розыгрышах, но выигрывала небольшие суммы — от 200 до 600 рублей.

В этот раз билет с котом принес жительницы Мордовии суперприз в 15 млн рублей. Сама победительница связала свое внезапное везение с тем, что постоянно испытывает удачу в розыгрышах и не жалеет в случае проигрыша.

Ранее мы сообщали, что в Москве бабушка семерых внуков выиграла суперприз лотереи в размере более 16,8 млн рублей.

Фото: Magnific