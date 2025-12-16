Случайное нажатие на рекламу принесло пенсионерке 5 млн рублей в Петербурге

Выигранные деньги она планирует потратить на ремонт, здоровье и свадьбу дочери.

В Санкт-Петербурге пенсионерка случайно нажала на рекламу лотереи и выиграла 5 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба оператора "Национальной лотереи". Победительница, которую зовут Елена, рассказала, что раньше часто участвовала в розыгрышах.

По информации от организаторов, женщина играла в одну из игр, во время которой на экране появилась реклама лотереи "Большая 8". Елена случайно нажала на предложение сыграть, после чего купила первый попавшийся билет. Именно такой спонтанный выбор принёс ей суперприз в размере 5 миллионов рублей.

Елена отметила, что выигранные деньги планирует потратить на ремонт в квартире и на восстановление здоровья. Кроме того, часть суммы она хочет выделить на свадебный подарок своей дочери.

Ранее мы сообщали, что бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина заподозрили в получении взятки в 8,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv