Бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина заподозрили в получении взятки в 8,5 млн рублей

Чиновника освободили от должности председателя в наблюдательном совете в КРТ.

Полицейские подозревают бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина в коррупции. В его квартире провели обыски. Об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Следователи считают, что Москвин получил взятку в размере 8,5 млн рублей. Октябрьский районный суд Петербурга 4 марта зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего вице-губернатора 47-го региона. Кроме того, сотрудники СК РФ настаивают на домашнем аресте для экс-директора АНО "Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области" Даниила Федичева.

Чиновника Михаила Москвина освободили от должности председателя в наблюдательном совете в КРТ.

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Фото: правительство Ленинградской области