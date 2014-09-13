В петербургской стоматологии пациентка проглотила иглу во время рентгена

Сейчас девушка остается в больнице, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Извлекать иглу пока не стали.

Жительница Петербурга случайно проглотила стоматологическую иглу на приеме у врача. Как стало известно 78.ru, инцидент произошел вечером 18 августа в частной клинике "Добрый стоматолог" в Орловском переулке, 1/4.

Со слов пострадавшей Ирины (имя изменено), инструмент находился у нее в зубе во время рентгеновского снимка. В какой-то момент игла провалилась, и девушка случайно ее проглотила.

После случившегося врач предложил пациентке выпить воды. Позже Ирину госпитализировали – обследование показало, что инородный предмет находится в желудочно-кишечном тракте. Сейчас девушка остается в больнице, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Извлекать иглу пока не стали.

Редакция направила запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в медицинское учреждение.

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Фото: Magnific (stocking)