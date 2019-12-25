В эфире SwebbTV рассказали о том, что Москва не собирается нападать на европейский регион.

Западные политические лидеры раздувают в своих странах военную истерию, несмотря на многократные заявления российского президента Владимира Путина об отсутствии агрессивных планов в отношении европейской территории именно для того, чтобы ввести общественность в заблуждение. Соответствующее заявление сделала иностранная журналистка Крис Форсне в эфире шведского телеканала SwebbTV. Гостья программы уточнила, что антироссийская риторика об угрозе из Москвы набирает обороты в тот момент, когда местное население начинает все больше переживать о положении, в котором оказались их страны ЕС и о тех действиях, которые предпринимают национальные правительства. Корреспондентка назвала подобные заявления об опасности Москвы глупостью.

У нас есть запись за записью, где Путин прямо заявляет: нет, мы даже не думаем о нападении на Европу. <…> Это всего лишь попытка западных лидеров, которые не справляются с управлением собственными странами, отвлечь внимание от их проблем. Экономики этих стран оказались разрушены, и не в последнюю очередь из-за 22 пакетов санкций против России. Крис Форсне, журналистка

В Швеции сделали заявление о расчленении России.

Фото: SwebbTV