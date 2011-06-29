Посольство России в Швеции вмешивалось в ситуацию в контексте защиты законных прав и интересов своих граждан.

Власти из Столкгольма с конца 2025 года задержали в общей сложности пять грузовых судов, в состав экипажей которых входили среди прочих российские граждане. Соответствующий комментарий в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал российский посол в Швеции Сергей Беляев.

С декабря 2025 года шведскими властями были задержаны в общей сложности пять судов, которые Стокгольм подозревал в обслуживании интересов внешней торговли России. Сергей Беляев, посол РФ

Глава дипломатической миссии подчеркнул, что одним из задержанных судов оказался сухогруз "Адлер". Корабль шел под российским государственным флагом и был быстр отпущен. У шведских правоохранительных органов, по их собственному признанию, не было достаточных оснований для дальнейшего удержания судна "ни с точки зрения международного права, ни исходя из национального законодательства Швеции". Далее местные службы перехватывали судна еще четыре раза. Все эти объекты шли под флагами иностранных государств и относятся к компаниям, которые зарегистрированы в третьих странах.

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