США озадачило загадочное российское вооружение

Вооруженным силам России поставили загадочный переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Ива", о существовании которого в публичном пространстве еще не сообщалось. Об этом написал американский портал TWZ.
Журналисты издания обратили внимание на репортаж одного из российских телеканалов, в котором было продемонстрировано новое оружие. По словам американских экспертов, эта система не имеет ничего общего ни с одним из российских семейств ПЗРК, используемых в настоящее время ВС России.
Кроме того, в ходе визуального анализа авторы издания выявили сходство "Ивы" с отдельными китайскими и иранскими образцами.
Ранее мы сообщали, что в НАТО назвали российское вооружение "Буревестник", "Орешник" и "Посейдон" серьезной опасностью для обороны альянса.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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