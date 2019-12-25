США озадачило загадочное российское вооружение

Американские эксперты заметили репортаж одного из российских телеканалов, где показали новую систему.

Вооруженным силам России поставили загадочный переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Ива", о существовании которого в публичном пространстве еще не сообщалось. Об этом написал американский портал TWZ.

Журналисты издания обратили внимание на репортаж одного из российских телеканалов, в котором было продемонстрировано новое оружие. По словам американских экспертов, эта система не имеет ничего общего ни с одним из российских семейств ПЗРК, используемых в настоящее время ВС России.

Кроме того, в ходе визуального анализа авторы издания выявили сходство "Ивы" с отдельными китайскими и иранскими образцами.

Ранее мы сообщали, что в НАТО назвали российское вооружение "Буревестник", "Орешник" и "Посейдон" серьезной опасностью для обороны альянса.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)