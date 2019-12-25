Die Welt: в НАТО сочли российский "Буревестник" серьезной угрозой

Западные разведчики оценили характеристики новейшего оружия в России.

Новейшее российское вооружение "Буревестник", "Орешник" и "Посейдон" представляют собой серьезную опасность для обороны Североатлантического военного альянса. Соответствующие данные от 14 ноября привели журналисты западного издания Die Welt со ссылкой на доклад разведки НАТО. В документе говорится о том, что "Буревестник" способен развивать скорость более 900 километров в час, а также обладает высокой маневренностью, большой дальностью полета и мобилен с точки зрения запуска.

Уже существующие проблемы усугубляются дальностью полета и маневренностью крылатой ракеты. текст доклада НАТО

Эксперты уточнили, что ракета средней дальности "Орешник" беспокоит своими неизвестными техническими характеристиками, протяженностью полета и возможностью оснащения различными боеголовками, в том числе ядерными. Аналитики написали о том, что данное оружие обладает способностью поражать цели в любой точке европейского региона. При учете мобильности носителя "Орешник" обеспечил себе высокие шансы на живучесть. Авторы из газеты Die Welt отдельно прокомментировали слова представителей разведки относительно подводных аппаратов "Посейдон". Считается, что их сложно обнаружить и атаковать при действиях на большой глубине. В НАТО заметили, что большие проблемы у военнослужащих блок будут фиксироваться в условиях существующего дефицита противолодочных торпед "с необходимой скоростью и дальностью хода".

