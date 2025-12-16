Путин обвинил противников России в терактах против детей

Он привел в пример удар по Старобельску, в котором ВУ атаковали общежитие студентов колледжа.

Противники не останавливаются перед террористическими актами на территории России в отношении детей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер напомнил об ударе по Старобельску, в котором украинские нацисты атаковали общежитие студентов педагогического колледжа. В момент атаки спали 86 учащихся и один работник. По словам Путина, такие действия являются подтверждением необходимости усилить меры безопасности.

Глава государства поручил руководителям спецслужб и всех силовых структур оперативно усилить антитеррористическую защиту в образовательных учреждениях.

Особого внимания, по мнению президента, сейчас требуют летние каникулы. Поэтому в этот период в детских центрах и лагерях должна быть надежная защита.

Российские власти каждый год поднимают вопросы безопасности детей перед летним сезоном. Путин также добавил, что к этой работе профильные ведомства должны отнестись к максимальной ответственности.

Ранее мы сообщали, что в результате атаки ВСУ на общежитие колледжа погиб 21 ребенок, различные ранения получили 65 человек.

Фото: сайт Кремля