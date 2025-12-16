Лавров заявил, что письмо Зеленского Путину разослали по всему миру.

Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину разослали по всему миру и это показывает, что Украину не интересуют мирные переговоры. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По мнению дипломата, данное "письмо" ярко свидетельствует о незаинтересованности Киева в контактах с российской стороной, а обращение было предназначено только для лично Путину.

Однако, как напомнил Лавров, документ разослали по всему миру, что является неподобающим поведением.

Так, наверное, вежливые люди не поступают Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр добавил, что на ПМЭФ в Петербурге Путин ранее выразил свою точку зрения относительно вероятности возобновления переговоров с Киевом и по украинскому вопросу.

Ранее Зеленский иронично прокомментировал хамский тон в своем письме в адрес российского лидера с призывом начать прямые переговоры.

Фото: Piter.tv