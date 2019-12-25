Зеленский предложил России три варианта перемирия

Также глава киевского режима готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

У президента Украины Владимира Зеленского есть три варианта перемирия — воздушное, энергетическое и на фронте. Об этом заявил советник главы его офиса Михаил Подоляк, его слова привело издание "Страна.ua".

По словам украинского чиновника, Зеленский предлагает воздушное перемирие, а также остановить удары по энергетическим объектам и заморозить боевые действия по линии фронта для того, чтобы дальше уже вести трудные переговоры.

Подоляк отметил, что Зеленский готов ко встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава киевского режима заявил, что Украина будет стараться завершить конфликт до начала зимы, но для этого нужно усилить давление на Россию с помощью западных союзников.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова в любой момент к возобновлению переговоров с Украиной.

Фото: YouTube / Офіс Президента України