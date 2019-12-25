Мужчину задержали в Польше за призывы убить Зеленского

Теперь поляку грозит до трёх лет лишения свободы.

В Малопольском воеводстве правоохранители задержали 40-летнего мужчину из-за публикаций в социальных сетях. Его обвинили в публичных призывах к убийству президента Украины Владимира Зеленского, сообщила местная радиостанция RMF24.

Представитель полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло рассказала, что полицейские собрали материалы, подтверждающие активность местного жителя в интернете. После этого ему предъявили обвинения в публичном подстрекательстве к совершению убийства.

На допросе задержанный признал, что публиковал сообщения о Зеленском под влиянием сильных эмоций. Расследование продолжается под контролем районной прокуратуры в городе Мушина. Теперь правоохранителям предстоит определить, представляли ли заявления поляка реальную угрозу или ограничивались радикальными высказываниями в интернете. Также мужчине грозит тюремный срок в виде трех лет лишения свободы.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предположил, что, возможно, Зеленский не доживет до конца спецоперации.

Фото: YouTube / Офіс Президента України