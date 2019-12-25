Устойчивый к РЭБ. В зону СВО поступил обновленный дрон "Горыныч"

Дрон способен с высокой точностью доставлять грузы даже вне зависимости от работы РЭБ.

Новейшая версия грузового дрона "Горыныч" способна с высокой точностью доставлять грузы в труднодоступные места. Аппарат начали применять в зоне спецоперации, сообщили ТАСС в научно-производственном центре "Сварог".

Беспилотник оснастили оптическими датчиками, которые позволяют с высокой точностью доставлять груз, когда в зоне СВО очень сильно работает РЭБ, глушащий GPS-сигнал.

В НПЦ "Сварог" подчеркнули, что российский дрон может выполнять полеты по заданному маршруту. Для этого аппарат использует инерциальную систему или оптическую навигацию с искусственным интеллектом на основе предварительно загруженных карт местности. Кроме того, технологические особенности помогают "Горынычу" доставлять грузы в руки военнослужащим.

Технические характеристики беспилотника позволяют транспортировать в труднодоступные районы до 10 кг полезной нагрузки. Обновленный "Горыныч" функционирует на цифровой связи, поэтому им могут управлять оператора даже без профессиональной подготовки.

Ранее мы сообщали, что подразделения ВСУ начали использовать для ударов по Крыму и другим российским регионам новый тип беспилотников "Бегемот".

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)