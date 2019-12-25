Обряд кремации: можно ли проверить прах умершего родственника

Законы РФ не запрещают проверить подлинность праха, если возникли сомнения.

В Российской Федерации родственники могут лично наблюдать за частью процедуры кремации. Об этом в беседе с 360.ru сообщил член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте по профессиональным квалификациям Антон Авдеев.

В качестве примера собеседник привел Новосибирский крематорий, где для этого оборудовали специальное помещение. Родственники смотрят через стекло, как гроб отправляют в печь. А в задней части печи прах выдувается вентиляторами в специальную емкость

Благодаря такому формату у близких есть возможность лично убедиться, что процедуру провели в отношении их усопшего родственника. По словам эксперта, вероятность случайной подмены праха в России, в отличие от зарубежных стран, остается крайне низкой.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)