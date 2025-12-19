В Петербурге простились с создателем ресторанной группы Ginza

Прощание с Вадимом Лапиным прошло на Смоленском кладбище.

В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с сооснователем ресторанного холдинга Ginza Project Вадимом Лапиным, который скончался после продолжительной болезни на 63-м году жизни.

Церемония прощания прошла в храме Смоленской иконы Божией Матери при Смоленском кладбище на Васильевском острове. Проститься с предпринимателем пришли родственники, коллеги, представители ресторанного бизнеса и друзья семьи. Вадим Лапин умер 16 января. По данным СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся в течение длительного времени. Вадим Лапин родился в 1963 году. Свою предпринимательскую деятельность он начал в 1990-е годы, первоначально занимаясь торговлей продуктами питания, а затем импортом европейских брендов одежды в Санкт-Петербург.

В 2003 году совместно с партнером Дмитрием Сергеевым он открыл первый ресторан японской кухни Ginza на Петроградской стороне. Этот проект стал отправной точкой для создания холдинга Ginza Project, который со временем превратился в одну из крупнейших ресторанных групп в России.

Фото: freepik (rawpixel.com)