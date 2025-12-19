Балерина Мариинского театра Эмма Минченок умерла в Петербурге

В Петербурге на 94-м году жизни скончалась легендарная балерина Кирова.

В Санкт-Петербурге на 94-м году жизни умерла балерина Театра оперы и балета имени Кирова Эмма Владимировна Минченок. О смерти артистки 4 января сообщила балетный критик Ольга Федорченко.

Подробности кончины не раскрываются. Информация о причинах смерти официально не уточнялась. Ольга Федорченко охарактеризовала артистку как "нежную, тонкую, трепетную, поэтичную, негромкую, но которую, увидев, не забудешь".

Эмма Минченок родилась и пережила блокаду Ленинграда. В апреле 1942 года она была эвакуирована из осаждённого города. Путь в профессию балерины оказался непростым: в хореографическое училище она поступила не сразу, однако её способности были замечены педагогами. Минченок окончила Ленинградское хореографическое училище в классе Феи Балабиной. После выпуска была принята в Театр оперы и балета имени Кирова, где начала службу в кордебалете.

В течение нескольких лет артистка прошла путь до сольных партий. Уже на третий год работы в театре она исполнила главную партию в балете "Шопениана". В разные годы танцевала Жизель, принцессу Флорину, Катерину в балете "Каменный цветок", Марию в "Бахчисарайском фонтане", а также другие ведущие партии классического репертуара.

Ранее Piter.TV сообщал, что скончался заслуженный артист России, оперный солист Роман Улыбин.

Фото: Telegram / "Балетный Петербург: экскурсии и прогулки с Ольгой Федорченко"