Скончался заслуженный артист России, оперный солист Роман Улыбин

Артист более 30 лет служил в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

На 56-м году жизни скончался заслуженный артист России, ведущий солист оперы и управляющий оперной труппой Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) Роман Улыбин. О его смерти сообщили в официальном Telegram-канале театра.

"Он был уникальным "поющим актером", для которого не существовало проходных эпизодов", — говорится в некрологе, опубликованном коллективом МАМТ. Причина смерти артиста не называется. Дата и место прощания станут известны позднее.

Роман Улыбин служил в театре более 30 лет. Он пришёл в МАМТ стажёром в начале 1990-х годов и практически сразу стал солистом оперной труппы, заняв в ней ведущее положение. За годы работы он создал множество запоминающихся сценических образов в классических и современных постановках.

Фото: Telegram / МАМТ