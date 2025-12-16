Оправдательный приговор отменили петербуржцу за смерть знакомого

Коллегия присяжных кассационного суда сочла доказанной вину мужчины, который в 2022 году нанёс пострадавшему множественные удары. Обвиняемый получил 9 лет колонии строгого режима.

В Санкт-Петербурге отменён оправдательный приговор мужчине, обвиняемому в неосторожном убийстве знакомого. Как сообщили в объединённой пресс-службе городских судов, коллегия присяжных кассационного суда пересмотрела ранее вынесенный вердикт.

По версии следствия, инцидент произошёл в 2022 году. Из-за личных разногласий петербуржец нанёс потерпевшему множественные удары по голове и туловищу. Пострадавший скончался в больнице от тупой травмы головы.

Изначально присяжные Красногвардейского районного суда вынесли оправдательный вердикт. Однако кассационная коллегия посчитала, что вина мужчины доказана. Сам обвиняемый не признал себя виновным и просил о снисхождении. Он утверждал, что действовал в рамках самообороны в ответ на действия пострадавшего. Также подсудимый заявил, что видел, как другие знакомые избивали потерпевшего, но не может это доказать.

Суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима без ограничения свободы.

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Фото: Piter.TV