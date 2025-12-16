Водитель Mitsubishi сбил юношу на питбайке на пересечении Ленинского и Героев

Также пострадал четырехлетний пассажир автомобиля.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали двое детей. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 9 июня на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев 15-летний подросток на питбайке совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi.

В результате пострадали юноша и четырехлетний пассажир машины. Их госпитализировали в больницу в тяжелом и среднем состоянии. По факту аварии проводятся необходимые проверки.

Ранее на Piter.TV: в аварии на трассе "Нарва" погибли водитель и пассажир Volkswagen. Управлявший Ford Explorer выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с первой иномаркой.

Видео: пресс-служба МВД России