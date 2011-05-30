В МИД России прокомментировали атаку ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.

Москве не подходит вариант "заморозки" вооруженного конфликта вокруг Украины, так как руководству страны необходимо устранить первопричины этого кризиса. Соответствующее заявление журналистам из информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. Дипломат заметил, что президент Владимир Путин нк раз упоминал об этом. Эксперт добавил, что для него остается совершенно очевидным тот факт, что лидер киевского режима Владимир Зеленский потерял всякую связь с реальностью и пытается эскалировать региональное противостояние, чем вызывает недовольство и в тех странах, которые Киев считает своими международными партнерами.

Чего стоят варварские обстрелы объектов гражданской энергетической инфраструктуры. В июле-августе ВСУ совершили с применением БПЛА демонстративные террористические нападения на объекты, обеспечивающие функционирование Каспийского трубопроводного консорциума, работающего прежде всего на интересы казахстанской экономики. Михаил Галузин, замглавы МИД РФ

Дипломат надеется, что на действия властей с Банковой улицы последует адекватная реакция от мирового сообщества, в том числе в имеющих влияние на киевский режим США и европейских государствах, чьи нефтегазовые компании являются акционерами КТК.

Галузин: западные санкции не мешают сотрудничеству РФ и Казахстана.

Фото: Piter.tv