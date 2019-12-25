Пожилая пара в Петербурге попала в реанимацию после ужина из дурмана, принятого за шпинат

Позднее выяснилось, что женщина привезла семена этого растения из Анапы и высадила их на дачном участке, будучи уверенной, что это шпинат.

Как сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга, в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе поступила 80-летний мужчина и его 71-летняя супруга с подозрением на отравление дурманом.

Позднее выяснилось, что женщина привезла семена этого растения из Анапы и высадила их на дачном участке, будучи уверенной, что это шпинат. Когда растение дало всходы, пожилая пара решила приготовить из ядовитой ботвы суп: для этого женщина использовала всего 5-6 листьев. После обеда у супругов появились слабость и головокружение. Мужчина потерял сознание, после чего у него начались судороги. Супруга успела вызвать бригаду скорой помощи и позвонить соседке, но затем также лишилась чувств.

Заведующий токсикологической реанимацией НИИ им. Джанелидзе, кандидат медицинских наук Олег Кузнецов отметил, что главная опасность алкалоидов дурмана заключалась в пролонгированном действии. Он уточнил, что неабсорбированные частицы растения могли задерживаться в желудке. Специалист подчеркнул, что даже через сутки после приема пищи токсины продолжали всасываться, поддерживая антихолинергический синдром. Пациент мог находиться в остром психозе до двух суток, а сухость во рту и нарушение зрения сохранялись дольше, чем можно было предположить по периоду полувыведения чистых препаратов.

У женщины уже через 10 часов прояснилось сознание, а на третьи сутки ее перевели из реанимации. Мужчина находился на искусственной вентиляции легких в течение 20 часов. После завершения курса лечения пожилых людей выписали домой в удовлетворительном состоянии.

В заключение Кузнецов добавил, что при любом подозрении на растительное отравление, сопровождающееся резким нарушением сознания и сухостью кожи, счет идет на минуты. Не надо пытаться вызывать рвоту у пациента, необходимо немедленно обращаться к медикам. Эксперт призывал много проверять то, что высаживается на грядках, так как ошибка может стоить человеку жизни.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка, которую облили кислотой в мае, выписана из больницы.

Фото: Piter.TV