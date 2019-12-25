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У Омана терпит бедствие танкер Caroline Bezengi с 800 тысячами баррелей нефти
Сегодня, 8:54
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У Омана терпит бедствие танкер Caroline Bezengi с 800 тысячами баррелей нефти

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В СМИ указали на то, что корабль находится по западными санкциями.

Утечка нефти произошла на танкере Caroline Bezengi, который находится под западными санкциями со стороны Великобритании и Европейского союза. Соответствующими сведениями поделились ближневосточные журналисты из издания Arab News со ссылкой на спутниковые снимки. Авторы публикаций отмечают, что  корабль на мель у юго-западного побережья Омана. По информации от новостного портала, разлив топливных ресурсов затронул охраняемую природную зону, расположенную в акватории Аравийского моря.

Напомним, что танкер Caroline Bezengi длиной 247 м вышел из черноморского порта в мае. 8 июня судно отправило сообщение о взрыве на борту.

Минобороны Италии показало высадку итальянских военных на танкер Toa Payoh "теневого флота".

Фото: pxhere.com

Теги: caroline bezengi, авиакрушение, ближний восток, оман
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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