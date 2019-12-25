Минобороны Италии показало высадку итальянских военных на танкер Toa Payoh "теневого флота"

Военные раскрыли подробности о задержании корабля под флагом Камеруна.

Министерство обороны Италии опубликовало через социальные сети фотографии высадки военнослужащих с вертолета на борт танкера Toa Payoh, который Европейский союз относит к российскому теневому флоту. Известно, что корабль был остановлен экипажем местного судна Thaon di Revel к западному направлению от острова Пантеллерия в акватории Средиземного моря. В военном ведомстве уточнили, что изначально капитан танкера сначала отказался сотрудничать с захватчиками, но после группа все же поднялась на борт. Военные проверяли национальную принадлежность судна, которое заявляло о том, что идет под государственным флагом Камеруна. По данным западного новостного агентства The Reuters, реальности данный танкер следовал из Бенина в Стамбул и находится под санкциями коллективного Брюсселя.

Досмотр военных на судне продолжался около двух часов. В миссии также было задействованы греческое судно и польский морской патрульный самолет. Итальянские власти в настоящее время изучают полученные на борту документы. Известно, что операция проводилась в рамках военно-морской миссии Евросоюза EUNAVFOR MED Irini.

Напомним, что еще в июне ЕС разрешил участвующим в миссии кораблям досматривать в Средиземном море иностранные танкеры, которые страны регионального объединения считают частью российского теневого флота.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Ministero Difesa