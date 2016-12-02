Аракчи призвал Украину возместить убытки после удара по иранскому судну

Глава МИД Ирана обратился к коллеге Андрею Сибиге через соцсети.

Власти Тегерана прямо заявили временно исполняющему обязанности главы украинского министерства по иностранным делам Андрею Сибиге о том, что понесенные исламской республикой на Ближнем Востоке убытки после удара Вооруженных сил Украины по местному торговому судну должны быть возмещены киевским режимом. Соответствующее заявление через социальные сети сделал глава внешнеполитического ведомства в Иране Аббас Аракчи. Иностранный дипломат заметил, что 25 июля ВСУ совершили военное нападение на гражданский корабль. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.

Иран не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любое нападение на наших граждан или интересы неприемлемо. Убытки должны быть возмещены. Аббас Аракчи, глава МИД Ирана

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Seyed Abbas Araghchi