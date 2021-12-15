Трамп назвал Мекканское соглашение объединением стран Ближнего Востока

Глава США поддержал документы по оборонному сотрудничеству между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией.

Власти из вашингтонской администрации при американском президенте-республиканце Дональде Трампе считают Мекканское соглашение демонстрацией того, как страны Ближнего Востока объединяются и могут себя защищать. Соответствующими данными поделился лидер Белого дома Дональд Трамп с читателями через собственную социальную сеть Truth Social. Он добавил, что был рад увидеть, как Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали дкументы о совместной обороне в регионе.

Это свидетельствует о том, как страны Ближнего Востока объединяются и как они, наконец, смогут более эффективно защищать себя. Поздравляю великое руководство этих трех стран. Это большой, смелый и важный первый шаг! Дональд Трамп, глава США

Мекканское соглашение подписано 7 августа премьер-министром Пакистана Шахбаз Шарифом, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Документ предусматривает, что нападение на одну из стран будет расцениваться как агрессия против всех участников регионального соглашения.

Трамп посетовал, что закон не позволяет ему баллотироваться на третий срок.

Фото: Truth Social