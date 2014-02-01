Трамп посетовал, что закон не позволяет ему баллотироваться на третий срок

Трамп вторично одержал победу на выборах в ноябре 2024 года.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил о том, что хотел бы баллотироваться на третий срок на высший государственный пост страны, однако существующие в США законы относительно этого очень строгие. Соответствующий комментарий иностранный политик сделал в ходе выступления перед местными журналистами на военной базе "Эндрюс", расположенной под Вашингтоном.

Я бы хотел баллотироваться, но закон очень строг.... все хотят, чтобы я это сделал. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что согласно федеральному закону второй срок Дональда Трампа на посту главы США должен завершиться в январе 2029 года. 22-я поправка к Конституции, которая была принята в 1951 году, ограничивает пребывание человека в должности американского президента двумя сроками. Тем не менее действующий лидер Белого дома неоднократно допускал возможность добиваться переизбрания на третий срок.

Трамп отрицает, что выражал недовольство работой Хегсета.

Фото: YouTube / DWS News