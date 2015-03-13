Уиткофф заявил о признательности США Путину за помилование Гилмана

В США прокомментировали возвращение домой Роберта Гилмана.

Американские официальные представители выражают признательность российскому президенту Владимиру Путину за помилование осужденного на территории России гражданина США Роберта Гилмана. Соответствующее заявление сделал специальный посланник администрации Белого дома при президенте-республиканце Дональде Трампе по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф через социальные сети. Иностранный чиновник заметил, что по указанию главы страны глава внешнеполитического ведомства Марко Рубио, а также Адам Белер, Себастьян Горка, Джаред Кушнер вместе с самим Уиткоффом плотно работали над тем, чтобы добиться освобождения соотечественника.

Мы благодарим президента Путина за помилование Роберта по гуманитарным соображениям и за личное участие в этом процессе. Стивен Уиткофф, спецпосланник из США

Ранее о том, что США благодарны руководству РФ за освобождение Гилмана заявил глава Госдепа Марко Рубио. Дипломат особо отметил, что власти США считают такое развитие событий позитивным шагом, однако намерены добиваться возвращения и других задержанных в России американских граждан.

Лавров: Россия всегда открыта для контактов с США по Украине.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Steve Witkoff