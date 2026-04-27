Лавров: Россия всегда открыта для контактов с США по Украине

Глава МИД РФ рассказал об ожиданиях от встреч в Стамбуле с американцами.

Москва всегда открыта для рабочих контактов с американской стороной по мирному урегулированию на украинской территории. Соответствующее заявление в комментарии журналисту Павлу Зарубину сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Корреспондент ВГТРК выложил интервью с чиновником в собственном Telegram-канале. Общение состоялось в рамках подготовки программы "Москва. Кремль. Путин". Дипломат уточнил, что руководство нашей страны позитивно смотрит на возможность новых переговоров по региональному кризису в Стамбуле

Мы всегда открыты для контактов. Они знают нашу позицию. Тем более эту позицию они услышали на Аляске. Она была изложена в ответ на их предложение. Уверен, что переговорная команда - господа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер это точно не забыли. Сергей Лавров, глава МИД РФ

