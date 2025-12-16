Мирра Андреева разгромила полячку и стала чемпионкой турнира в Париже

В финале "Ролан Гаррос" россиянка уверенно обыграла польскую сенсацию турнира.

На кортах "Ролан Гаррос" в Париже 6 июня завершился финальный матч женского одиночного разряда. Российская теннисистка Мирра Андреева разгромила главную сенсацию турнира — польскую спортсменку Майю Хвалиньску — в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.

Победа в финале стала для Андреевой стала первым титулом на турнирах "Большого шлема" и шестым в карьере (третьим в 2026 году). Кроме того, это 36-я победа россиянки в текущем сезоне — больше, чем у любой другой теннисистки в Туре. После финала Андреева возглавила Чемпионскую гонку и поднялась на шестую строчку рейтинга WTA, что является лучшим достижением в её карьере.

Её соперница — польская квалифайерша, ставшая первой в истории спортсменкой, пробившейся в финал "Ролан Гаррос" из квалификации. Хвалиньска, несмотря на поражение, ворвётся в топ-25 мирового рейтинга. Однако в решающем матче она не смогла справиться с мощью и стабильностью Андреевой.

Отдельно стоит отметить, что на этом "Ролан Гаррос" мог быть российский финал, впервые с 2009 года. В четвертьфинале 22-летняя Диана Шнайдер совершила настоящий подвиг: уступая по ходу матча первой ракетке мира Арине Соболенко, россиянка сумела переломить ход встречи и одержала феноменальную победу. В полуфинале Диана встретилась с той самой Майей Хвалиньской. Матч получился напряжённым: Шнайдер уступила в двух сетах — 6:7, 4:6, но, по мнению экспертов, именно она измотала польскую сенсацию, лишив её сил перед финалом с Андреевой.

Ранее Piter.TV сообщал, что Шнайдер не стала тратить энергию на слова соперницы из Украины/

Фото: Instagram* / Мирра Андреева

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