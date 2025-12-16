Перед матчем третьего круга "Ролан Гаррос" Олейникова раскритиковала россиянку за лайки политических постов.

На Открытом чемпионате Франции по теннису 30 мая встретились 23-я ракетка мира Диана Шнайдер и украинка Александра Олейникова. Перед матчем Олейникова позволила себе резкие высказывания в адрес россиянки, сравнив её с "игравшими на турнирах гестапо" из-за участия в выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры", финансируемом "Газпромом", а также из-за якобы лайков политических постов.

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде Шнайдер в беседе с "Чемпионатом" заявила, что не обращает внимания на слова соперницы.

Мне что-то рассказывали, но мне было это неинтересно. Мне неинтересно, что она говорит. Не слежу за пресс-конференциями других игроков, я не трачу на это время, занимаюсь своими делами. Смысла тратить энергию на просмотр и чтение чужих слов — не вижу. Диана Шнайдер, российская теннисистка

Отметим, что в третьем круге "Ролан Гаррос" — 2026 Диана Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову (65-я в рейтинге) со счётом 6:5, 6:1.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, деятельность запрещена на территории России)