На Украине вступил в силу "режим тишины"

При этом российская сторона объявила перемирие 8 и 9 мая.

"Режим тишины", который объявила Украина, вступил в силу. В своем телеграм-канале президент страны Владимир Зеленский отметил, что он продлится до 6 мая. Сообщение об этом появилось вскоре после объявления Минобороны о перемирии в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне.

"Режим тишины" – это временное прекращение боевых действий, которое может объявляться одной из сторон конфликта с целью достижения определенных целей. В отличие от полноценного перемирия, такое заявление часто носит односторонний характер.

Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Владимир Зеленский, президент Украины

По решению Владимира Путина перемирие объявили 8 и 9 мая. В Минобороны отмечалось, что Россия надеется на такие же действия со стороны Украины. Если ответного решения не будет, то вооруженные силы могут нанести "ракетный удар по центру Киева".

Ранее представитель МИД Мария Захарова отмечала, что глава Украины бросает военных в бессмысленные бои. При этом Россия своих бойцов "бережет".

