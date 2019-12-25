Почти 200 украинских беспилотников уничтожили за ночь

В том числе, над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской областями.

Массированную атаку этой ночью отразили российские средства противовоздушной обороны. В небе над Россией уничтожили 189 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

БПЛА были замечены над 14 областями. Речь идет, в том числе, о Воронежской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

Ранее сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после падения обломков беспилотных аппаратов. В результате никто не пострадал. Последствия ликвидировали 122 человека и 39 единиц техники. Глава округа оповещал население, что в городе на территории школы № 6 открыли пункт временного размещения.

Кроме того, Владимир Путин сообщил Трампу о своей готовности объявить перемирие ко Дню Победы. Лидеры России и США провели телефонный разговор. Диалог продлился более полутора часов. Кроме того, Трамп позитивно оценил недавнее пасхальное перемирие.

