Проект реставрации станции метро "Нарвская" одобрил КГИОП

Работы пройдут без закрытия станции для пассажиров.

Станцию метро "Нарвская" ждёт комплексная реставрация. Как сообщил КГИОП, проект прошёл экспертизу и получил одобрение. В ходе работ планируется отремонтировать и восстановить фасады — штукатурку, архитектурный декор, полуколонны, пилястры и лепные розетки. Также будут приведены в порядок металлические элементы: ажурные решётки порталы, флагодержатели, шрифтовые литеры. Реставраторы обновят барельефы аттика с военными арматурами.

Кроме того, заменят покрытие кровли из листового металла, отремонтируют стропильную систему и восстановят люкарны. На стилобате переберут гранитные ступени и облицовку, заменят асфальт на гранит, выполнят чеканку швов свинцом. В число работ также входят ремонт дверных заполнений, систем водоотведения и других элементов.

Проектом предусмотрен демонтаж трёх торговых павильонов на стилобате с последующим восстановлением благоустройства. Важно, что на время реставрации станцию закрывать не будут — пассажиры смогут пользоваться метро в обычном режиме.

Ранее Piter.TV сообщал, что на конференции в Петербурге показали схему развития метро со станцией в Шушарах.

Фото: проектная документация