Здание на Комсомола признано памятником регионального значения

Тяжелые испытания выпали на долю здания в годы блокады Ленинграда – оно серьезно пострадало от прямых попаданий снарядов.

Распоряжением Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга "Общественное здание" по адресу улица Комсомола, 41, литера А, официально включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.

История этого места берет начало в 1870–1880-х годах. В то время участок принадлежал потомственному почетному гражданину С.П. Петрову, при котором был возведен четырехэтажный дом с доходными квартирами и примыкающим к нему банным корпусом.

В 1930-е годы облик площади начал меняться вместе с планами по строительству крупных универмагов – Невского, Выборгского и Нарвского. Здание на Комсомола, 41 заняло особое место: оно не встраивалось в жилой массив, а стало частью масштабного градостроительного ансамбля, сформированного вокруг памятника Ленину между вокзалом и торговым объектом.

Тяжелые испытания выпали на долю здания в годы блокады Ленинграда – оно серьезно пострадало от прямых попаданий снарядов. После войны угроза обрушения потребовала срочной реконструкции. Из-за резкого падения покупательской способности горожан универмаг оказался невостребованным. Специалисты Ленинградского инженерно-строительного института провели обследование и испытания конструкций, после чего объект перепрофилировали под завод Госавиапрома. Официальной датой завершения строительства считается 1948 год, хотя фактически работы были полностью закончены только после 1949 года.

Сегодня этот исторический комплекс, переживший смену нескольких эпох, выполняет функцию современного бизнес-центра.

Ранее мы сообщили о том, что три сквера Заячьего острова взяли под охрану КГИОП на федеральном уровне.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петребурга