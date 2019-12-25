Операторы Службы-112 Ленинградской области обработали почти 16 тысяч вызовов за неделю

Наибольшее количество звонков поступило из Всеволожского, Гатчинского и Выборгского районов.

За период с 28 сентября по 5 октября специалисты Службы-112 Ленинградской области приняли 15,9 тысячи звонков. Из общего числа обращений 4,9 тысячи потребовали экстренного реагирования профильных служб, а 853 случая – комплексной работы различных ведомств.

Самыми частыми причинами для обращения стали вызовы полиции и скорой медицинской помощи – на каждую из этих служб пришлось по 2,3 тысячи звонков. Остальные запросы были перенаправлены в единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) районов, а также пожарным, спасателям, дорожным, энергетическим и аварийным газовым службам. Несмотря на высокую нагрузку, среднее время ожидания ответа оператора составило всего три секунды. Наибольшее количество звонков за отчетную неделю поступило из Всеволожского, Гатчинского и Выборгского районов.

В Службе-112 напоминают, что по единому номеру 112 круглосуточно и бесплатно можно вызвать скорую помощь, полицию, аварийную газовую службу, пожарную охрану и спасателей. Звонок принимается со стационарного или мобильного телефона даже при нулевом балансе и с устройства без SIM-карты.

Ранее мы сообщили о том, что к сетям подключат 3 тыс. домов и 5 котельных в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Система-112 Ленинградской области