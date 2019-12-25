К сетям подключат 3 тыс. домов и 5 котельных в Ленобласти

Первым объектом, подключенным к сетевому газу, стал храм Рождества Христова XIX века.

В Волховском районе Ленинградской области введен в эксплуатацию новый межпоселковый газопровод. Протяженность магистрали, соединившей поселок Оять Лодейнопольского района с селом Паша и деревнями Надкопанье, Томилино и Загубье, составила 43,4 километра. Проект также включает отводы на Манихино, Берег и поселок Свирица. Об этом сообщили в пресс-службе областного комитета по ТЭК.

Параллельно в деревне Надкопанье "Газпром газораспределение Ленинградская область" запустил распределительный газопровод длиной 3,5 километра. Первым объектом, подключенным к сетевому газу, стал храм Рождества Христова XIX века. Техническая возможность подключения к природному газу появилась у 44 домовладений в этом населенном пункте.

Помимо Надкопанья, газопроводы уже построены в деревнях Томилино, Берег и в посёлке Оять. Жители этих населенных пунктов могут подавать заявки на догазификацию.

Ранее жителям Ленобласти рассказали, куда звонить, если в квартире холодно.

Фото: правительство Ленобласти